郝龍斌台東拜票 吳俊立力挺

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國民黨主席參選人郝龍斌今到台東拜票，前台東縣長吳俊立動員樁腳力挺。郝龍斌說，國民黨會輸是因為疏離民意，要重返執政就必須聆聽基層。

郝龍斌今天在台東縣議會舉辦參選黨主席說明會，包括台東縣議長饒慶鈴、台東市長張國洲、台東縣農會總幹事戴振東以及多名縣議員到場，最受矚目的是前台東縣長吳俊立，和他的多名樁腳到場力挺。

郝龍斌說，現在10名國民黨員有3個不敢承認是國民黨員，因為沒有光榮感和榮譽感。因此國民黨必須透過改革，讓國民黨成為有貢獻的政黨，讓黨員感到驕傲，找回榮譽感。

如何改革國民黨？郝龍斌認為，首先地方黨部主委必須直選，讓地方黨部有權力挑選勝選的人才。再者，集體領導，讓民意進入黨中央，團結一致，同志遭受打壓時，要全力反擊、力挺。最後，要翻轉國民黨，黨務一級主管年輕化。

郝龍斌表示，國民黨之所以會輸，就是疏離民意，因此國民黨要傾聽民意，走入基層，一旦有51%的民眾認同國民黨，就是重回執政的時機了。1060402

(中央社)