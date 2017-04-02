雲林家扶親子 訪晁陽綠能園區採水果玉米、鬥蟋蟀

麥寮鄉晁陽綠能園區今天邀請雲林家扶150名親子參觀。（周麗蘭攝）

雲林麥寮鄉晁陽綠能園區今天邀請雲林家扶150名親子參觀，現採水果玉米、鬥蟋蟀、享用古早味的割稻飯，讓不太有機會出門遊玩的弱勢家庭，一起體驗在地的生態之旅。

陳燦勳主委表示，晁陽綠能園區的農村簡樸生活，讓親子體會珍愛環境、用心耕作的滋味。

一名媽媽表示，平時少有機會帶三個孩子一起出遊，感謝善心人士的贊助。

(中時)