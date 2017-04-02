下一個深圳埔東？ 雄安新區驚現炒房客
大陸政府宣布在河北省成立雄安新區，位階與深圳特區與上海浦東新區一樣，加上深圳市委書記許勤履新三個多月就被調往河北任省長，更令人對雄安新區有無限想像空間。不過一般百姓首先想到的就是房地產，已經有投資人無畏當局的重重管制，前往雄安新區轄區尋找房地產的投資機會。
根據每日經濟新聞報導，包含在雄安新區內的雄縣、容成、安新三縣的街頭，早在十餘日之前就有投資客詢問購買房地產事宜，也有房仲業者有意在當地開業。不過雄安新區所轄之地早就祭出嚴厲的房地產交易管制措施，例如當地戶口只能遷出不得遷入，房屋不得過戶等，雖然炒房受挫，但是還是擋不了想發橫財的投資人前往該地找尋機會。
雄安新區座落之處離北京、天津各約一百公里左右，並成為等邊三角形之勢，加上雄安新區有華北地區最大湖泊白洋淀，大陸北方稀缺的水資源在雄安新區卻是相對豐沛，中共當局顯然想以雄安新區分流北京首都部分功能，紓解北京過度發展的擁擠高房價與空氣汙染等副作用。
有地利之便與政策優惠，大陸網民多數都看好雄安新區的未來發展。但是也有大陸網友認為想仿效深吋與浦東絕非一蹴可及，還是得遵循市場經濟原則與地域差異性一步一步來。如今成立新區聲明剛發布就有炒房產的投資客出現，雄安新區發展還是面臨不小挑戰。
(中時電子報)
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