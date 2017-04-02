高空盪鞦韆比賽 21歲鷹架哥奪5連霸冠
嘉義市光路里玄天上帝廟高空盪鞦韆比賽2日舉行，是一場英雄好漢的競技，只限男性登高挑戰，青年組冠軍陳聖宗盪到10.8公尺，從少年組參賽至今連續5年奪冠，他在工地搭鷹架，一爬就是300餘公尺高，膽量過人。
光路里武當山玄天上帝廟高空盪鞦韆活動流傳200餘年，相傳清康熙年間嘉義市下路頭地區瘟疫肆虐，村民祈求玄天上帝保佑，奉神旨意到深山取竹子，搭12公尺高的鞦韆架，盪鞦韆消災祈福，免於瘟疫之苦。
21歲的陳聖宗，從16歲參加少年組比賽，已連5年奪冠，成為5連霸霸主，他說，自己從事工地搭鷹架的工作，一爬就300、500公尺也是有的，但高空盪鞦韆還要懂得使力的技巧，往前頂、往後拉，將鞦韆盪到最高點才能致勝。
今天有約60人報名參加，盪最高者得勝，冠軍1萬元獎金。成績如下：青年單人組前3名陳聖宗、呂銘軒、簡明瑞，青年雙人組冠張雅雄及張譽鐘；中年單人組前3名郭耀童、江盈德、黃柏勳，中年雙人組冠軍陳健民及陳坤海。
比賽中有5位裁判坐在司令台觀看，每人持著一管紙製的長管，「以管窺遠」查看在鞦韆架對面牆壁標示的高度與選手所站的鞦韆板盪高的齊線，以此來目測每位選手盪的最高點距離是多少公尺，5位裁判的分數加總後核算成績高低。
(中時)
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