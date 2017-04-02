李元簇在政清勤 卸任兩袖清風僅少文物留下
前副總統李元簇追思會日前舉行，總統蔡英文親頒《褒揚令》，特以「沖默澹泊，清勤弘器」，形容李元簇德隆望尊。李元簇在政清勤，可以從一些政壇聽聞相應驗證，譬如國史館執行對歷任總統、副總統文物進行妥善典藏、維護及管理，李元簇兩袖清風，卸任後身邊留下能夠提供給國家入藏的文物很少，清廉的典範可見一斑。
知情人員傳述，過去幾年，國史館根據「總統副總統文物管理條例」，依法移轉或接受捐贈總統副總統器物類的文物，在蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁列位歷任總統，以及陳誠、謝東閩、李元簇、連戰、呂秀蓮這幾位歷任副總統，總計取得四千二百多件文物入藏，其中，李元簇提供的最少，只佔其中少少十餘件。其實李元簇非常配合，但是真的沒有什麼文物可提供給館方入藏。
當時很重視國史館辦理總統副總統文物入藏業務的館長張炎憲，還曾經擔心，會不會是因為工作人員有所失禮，所以使得李元簇不高興？經過進一步聯繫，結果證實了李元簇真的是非常願意幫忙，只不過李元簇身邊真的也沒有留下太多能夠提供給國家入藏的文物。
「總統副總統文物管理條例」規定，國史館是總統、副總統文物的管理機構。館方將管理條例、施行細則、移轉要點等，公文寄送歷任總統、副總統或其家屬，並電話聯繫，對文物進行妥善典藏、維護及管理，不涉黨派立場，不夾政治因素，各方也都有盡力配合。
(中時)
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