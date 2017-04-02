桃園彩色海芋季 遊客不慎將車輪卡進水溝動彈不得

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劉姓男子駕車時未注意路旁水溝，不慎駛入導致輪胎卡死，所幸遭警方救援。(賴佑維翻攝)

桃園彩色海芋季於3月31日至4月9日在大園區溪海里舉辦，現場展出四色海芋、各類花卉以及許多大型裝置藝術，但1日晚間有遊客天色已暗，不慎將車輛開進水溝，導致右前輪卡住動彈不得，所幸警方協助，才讓遊客脫困。

警方表示，劉姓男子駕車時，因天色昏暗，沒注意到死角，轉彎時右前輪卡進水溝，所幸大園警分局大園派出所警員蔡能瑋、劉芫丞巡邏時發現，和路過民眾合力將車輛抬起。

(中時)