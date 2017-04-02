恐龍家長足球場鬥毆 這影片破10萬點閱
3月西班牙1場少年足球賽發生球員家長鬥毆事件，現場大亂鬥的影片被貼上網後，曾親身經歷類似事件的裁判大肆撻伐，呼籲更嚴懲助長球場暴力的「恐龍家長」。
法新社與西班牙「世界報」（El Mundo）網站報導，3月19日西班牙父親節當天，地中海小島馬約卡（Mallorca）舉行12和13歲球員參與的足球賽，沒想到場上踢得火熱，場邊許多家長竟一言不合互相咆哮，最後甚至拳腳相向起來。混亂場景被目擊者用手機拍下上傳YouTube後，點閱至今已破10萬大關。
影片中，還可聽到背景聲音裡有1名女性說：「這裡有小孩！」
西班牙大加納利島（Gran Canaria）今年稍早也發生類似事件，當時披露的影片拍到兩名父親在球場旁大打出手。根據運動日報「馬卡報」（Marca），其中1名男子後來送醫治療，眼睛還得動手術。
接連出現的影片讓西班牙人超級火大，也開始注意到球員家長所作所為該不該由球會負責這個問題。
警方已開始調查馬約卡事件，涉案的兩支球會面臨1500歐元的罰金。
但巴利亞利群島（Balearic Islands）裁判委員會主席雷拉（Bartolome Riera）告訴法新社：「那種罰金真可笑。」
「如果要讓球會和家長覺得荷包失血，應該要罰得更重一些。」
曾任裁判、現在致力防治運動暴力的希梅內斯（Andres Jimenez）表示，家長樹立的「典範」「很糟糕」，「我們必須再教育年輕人，那真是大工程，因為他們看的都是家長的行為，那些人是他們的榜樣」。
運動心理學家、曾共同撰寫球員家長行為守則的賈西亞（David Garcia）則說：「在許多家長眼中，運動，就是做什麼都可以。」
「最大的問題是，家長對小孩缺乏同理心，不去考量什麼對孩子好，只是想一圓自己沒能圓的夢。」1060402
(中央社)
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