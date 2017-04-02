一大票球員感冒 兄弟戴口罩練習
近期天氣變化大，中信兄弟陣中陸續有球員感冒，而且互相傳染，不論投手、野手都「中鏢」，今天（2日）在新莊棒球場與統一獅進行雙重賽，休息室內仍充滿「病毒」，從教練、球員到行政人員都戴上口罩。
從開幕戰前兄弟就不斷有球員感冒，而開季後全隊在休息室、遊覽車內又互相傳染，這幾天狀況更嚴重，「花花」張正偉昨日上午發燒，「大師兄」林智勝下午也因感冒不適赴醫院治療，兩人昨日缺陣，今天狀況好轉重返先發，但林智勝還是鼻水留個不停。
另外包括蔣智賢、陳鴻文、周磊、陳子豪、陳江和、江忠城也都掛病號，其中蔣智賢、陳鴻文、周磊昨晚賽後更去醫院掛急診，蔣智賢今天午場賽事未出賽，晚場才回到先發，對於隊上許多球員都是抱病上陣，蔣智賢笑說：「大家都很辛苦，但還是要比賽。」
兄弟這3天主場賽事都安排在新莊球場，但球員休息室空間較狹小，加上空氣也不太流通，球員間感冒難免互相傳染，因此除了已感冒的球員戴上口罩，其他健康的球員也帶口罩預防，就怕也中鏢。
(中時電子報)
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