保鑣持刀威脅Uber司機 紅星主子竟忙著幹「這事」...

保鑣帶刀「處理」跟車粉絲，主子全程泰然處之，還看熱鬧邊錄影。(取材自《太陽報》)

「手機文化」不良範例再添一樁，這次鬧出事情的是加拿大小天王小賈斯汀，近來忙世界巡迴演出的他，所到之處除了引起轟動外，也常爆出負面消息，日前小賈疑似遇到「私生飯」，保鑣下車「處理」，卻讓無辜的Uber司機嚇壞了！

小賈見危險情況，卻做壁上觀。(取材自《太陽報》)

據《太陽報》報導，小賈日前到巴西開唱，當天結束在里約熱內盧的演出、準備返回短期租借的豪宅時，途中赫然發現被跟蹤，對方不是狗仔，而是喜歡他的瘋狂粉絲，疑似有4名狂飯包Uber一路尾隨偶像，驚動小賈保鑣。

小假保鑣護主下車，欲喝止對方太超過的行徑，整個過程被拍個正著，赫見保鑣手上竟亮出短刀，嚇得Uber司機Jorge Luis Belarmino舉手做投降貌，之後車子被小賈保鑣踹到凹陷，輪胎也被割破。

反觀此時真正的當事人小賈，反倒一臉沒事做壁上觀，更過分的是，還拿著手機拍照錄影，並未阻止危險狀況，至於被威脅的司機，事後表示自己開始Uber司機的工作才一個月，就遇上這種鳥事，相當無奈。

(中時電子報)