談兩岸交流 賴神：大陸不應設立九二共識前提

台南市長賴清德今下午出席《新新聞》專題講座，被民眾問及如何看待兩岸問題，他表示，大陸應更有自信，在交流基礎上不應設立前提（指九二共識），雙方才能取得和平，希望大陸不要透過國民黨認識民進黨，因為那絕不會是真正的民進黨。

賴清德說，民進黨的《台灣前途決議文》有3大重點，台灣是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這是對台灣現狀的認定，再來保留未來統獨的機會，最後則是台灣的未來，由2300萬人民決定，蔡英文總統所說的維持現狀，就是講出第一項內容。

賴清德強調，他幾年前去上海就講過，兩岸應展開更自信的交流，透過交流彼此能有機會了解、理解、諒解、和解，才有辦法取得和平，他相信絕大多數台灣民眾都希望兩岸和平，前總統李登輝、陳水扁、馬英九，乃至於現在的蔡英文總統，都在兩岸關係上力求和平穩定。

對於大陸要求蔡政府接受「九二共識」才願意交流，他認為大可不必，這對台灣不公平，因為今天想統一、想改變現狀的不是台灣，大陸是以上對下、大對小的方式，要求台灣開出條件，否則不跟你交流，這當然不合理，對台灣也不公平。

不過賴清德也強調，大陸的態度是一回事，重要的是國內的共識，他深信國內走出共識，兩岸問題才有辦法解決，若大陸只是透過國民黨了解民進黨，那他們認識的絕對不是真正的民進黨，大陸應有這種自信，不必在交流基礎上先立九二共識的前提。

(中時)