清明節連假第2天 南市傳出68起墓地雜草火警

清明節連假第2天，台南市各墓區、納骨塔均湧入大批人潮、車潮，各墓區也相繼傳出草地火災，讓消防員滅火疲於奔命，還好都沒有釀成災害。台南市消防局統計，從今天上午到下午，各墓區至少傳出68起墓地雜草火災，籲請未來2天掃墓的民眾應備水預防火災。

從今天上午起，消防局119勤務中心不斷接獲全市各墓區雜草失火通報，讓值勤的消防員疲於奔命。其中，北門區鄰近公墓的垃圾掩埋場，疑因火舌飄進在中午引燃火勢，消防人員不敢大意緊急出動滅火。

消防局指出，儘管各公墓區都備有水車提供民眾取水，但因仍有許多民眾並未帶水即進入墓區，並於焚燒紙錢、線香後，沒有以水撲滅火勢，加上天乾物燥，引燃不少雜草火災。該局也籲請未來2天準備掃墓祭祖的民眾，應自備水源進入墓區，以便不時之需。

(中時)