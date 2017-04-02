全國唯一懸吊國寶級飛機的博物館 12歲以下兒童連假免費入館
全國唯一懸吊國寶級飛機的博物館「航空教育展示館」，適逢4月兒童節、清明節連假來臨，於2日舉辦啟用儀式，12歲以下兒童免費入館，現場有兒童創意繪畫競賽等活動，歡迎全國民眾一起到岡山體驗國軍航空文化。
航空教育展示館地面陳列22架，空中懸吊19架，共珍藏41架國寶級軍機，為國內博物館創舉。館內設置飛機陳展區、航空教育專區、多媒體劇場、教育展示及教育推廣等11個展區，及許多空軍珍貴歷史文物、史料，去年12月15日由岡山得意志公司經營團隊取得委外經營權。
得意志公司董事長陳秀卿說，將秉持航教館「在此留住輝煌、也將開創輝煌」的館訓，以航教館為核心，連結路竹自然歷史博物館、岡山皮影戲文化館、螺絲博物館、臺灣滷味博物館及附近商圈及景點，打造一個包含航太、文化、產業及美食的高雄必遊觀光路線，兼負起帶動地方產業、文化及旅遊活動，營造成適合全家大小的活動場域，達成政府、空軍、業者與民眾等多贏目標。
即日起至4日止，12歲以下兒童憑證可免費入館，現場舉辦以軍機為創作主題的「繪我藍天」兒童創意繪畫競賽等多項活動，是一處適合戶外教學、親子互動的好場所。
(中時)
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