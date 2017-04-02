安平區公所、碳佐麻里 攜手辦「劍獅童玩集」活動

慶祝一年一度的兒童節，台南市安平區公所與碳佐麻里餐廳首度攜手合作，4日上午11點至下午2點30分，將在碳佐麻里台南府前店前方廣場辦理「劍獅童玩集 乎您笑麻里(台語)」活動，現場有迷你童玩市集、劍獅周邊文創商品展出、安平圖書館辦證有禮、「毽毽樂」踢毽子遊戲、彩繪劍獅杯墊及玩顏色手工體驗DIY等等，活動精彩豐富，歡迎大朋友小朋友「藝童歡樂趣」。

碳佐麻里總經理江亞軒表示，每年舉辦兒童節活動時，都會推出「毽毽樂」踢毽子遊戲，希望藉由踢毽子找回以前小時候的開心回憶，並動起身體，找回健康的身心靈，只要參與毽毽樂活動的民眾，均可獲得精美禮品。不過，今年不一樣的是與安平區公所合作，加入安平劍獅的元素，期望帶給民眾不同的用餐體驗與美好的活動回憶。

安平區長賴青足也說，一直以來都在舊部落尋找劍獅，此次藉由與碳佐麻里的合作，除了可以新社區、舊部落串連外，也可納入劍獅元素，希望讓大人小孩們享用美食、踢毽子樂趣、體驗DIY及了解自己所居住的地方安平之美，讓國家未來的主人翁有個歡樂、難忘的兒童佳節。

(中時)