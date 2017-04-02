轉型拚觀光 立委邱志偉爭取彌陀漁港景觀再造

第一期景觀改善完工，改頭換面後的彌陀漁港搖身一變成為海岸光廊。 （林雅惠攝）

為提升觀光品質，改善高雄彌陀漁港周邊海岸線景觀，提供更舒適及安全休憩環境，立委邱志偉日前邀集經濟部水利署、高市海洋局、水利局與彌陀區漁會到現場會勘，爭取提案管線整合及美化、親水區養灘和堤防與碼頭鋪面改造等計畫。

彌陀漁港自2015年起，即由農委會水保局於前年、去年分別補助高市府海洋局辦理景觀改善工程，目前第一期已經完工，改頭換面後的彌陀漁港即搖身一變成為海岸光廊，其捕撈漁業、養殖漁業與觀光休閒結合，使港區到訪遊客數急遽增加，現今已成為市民假日休閒的好去處。

立委邱志偉表示，彌陀漁港自縣市合併來，一直是高市政府的發展重點之一，現階段景觀改善工程已具初步成效，遊客停留時間也大幅增加，未來希望能將彌陀漁港打造成為融合漁業、生態教育及休閒的複合式漁港，除發展彌陀之觀光經濟外，也可促進在地就業機會，且行銷地方產業，對於彌陀區的發展來說至關重要。有關海堤整修、海岸線保護等工程費用約2000萬元，將向水利署爭取於今年度預算支應，另外港區內養灘、碼頭鋪面整理、景觀改造等工程費用約5000萬元，擬爭取由水環境預算支應。

立委邱志偉表示，彌陀漁港近年來成為北高雄熱門的觀光景點，為提升觀光競爭力與提供更優質的服務品質，有必要對於碼頭周邊景觀加以整合。本案完成後，將使彌陀漁港除海岸光廊、生態教育戶外教室、漁民服務中心等既有景觀設施外，更增加親海步道及親水沙灘，使彌陀漁港轉型為兼具漁業生產及觀光休憩之漁港，提升旅遊深度及廣度，且推廣海洋教育，亦可與臨近之漯底山自然公園連成山海連線之半日旅遊行程，以觀光帶動周邊特色產業，促進彌陀區之觀光推動與創造地方就業繁榮，達到永續發展之願景。

(中時)