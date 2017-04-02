嘉義KAN0季台酒歡樂暢飲超半程馬拉松 開始報名

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我要評比

嘉義市體育運動總會馬拉松運動委員會，將於8月6日（周日）舉辦106年運動i台灣活動「2017嘉義KAN0季台酒歡樂暢飲超半程馬拉松」，除了提供啤酒飲外，另外提供台酒公司黑麥汁、運動飲料無限暢飲，即日起報名至5月底止。

比賽分3組：超半程馬拉松23.8公里、迷你馬拉松7公里、小小馬拉松4公里，參賽紀念品、完賽禮品及報名資訊等詳情，可洽詢活動官網。

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(中時)