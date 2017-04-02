被指國民兩黨像流氓分贓 賴清德反駁

台南市長賴清德今天被問到，民進黨主政後，「好像變成小國民黨了」、還有人覺得國、民兩黨好像兩個流氓在分贓。賴清德反駁說，兩黨彼此競爭那麼激烈，沒有所謂分贓的問題。

賴清德今天受邀出席「新新聞」創辦30週年專題講座。聽眾提到，很多人覺得民進黨主政以後，「好像變成小國民黨了」，以前的氣魄都不見，還有人覺得國、民兩黨默契非常好，「好像兩個流氓在分贓」，希望民進黨硬起來，「我覺得你們太軟弱了」。

對此，賴清德回答說，民進黨和國民黨不會分贓，因為現在彼此之間競爭那麼激烈，就可以看得出來，「無所謂分贓的問題，沒有這樣的問題」。

賴清德說，民進黨和國民黨最大不同，是對國家方向的不同，另外，總統蔡英文執政後，對於原住民的態度、年金改革、追討黨產和國民黨以前態度、價值主張作法都不同。

賴清德說，可能是很多人生活上碰到的問題，例如，一例一休政策影響生活層面，讓人民感覺好像沒什麼不同，可能是這些問題。

他說，當初一例一休立法時，立法院前有抗爭活動，彼此政黨間的角力，也許訂下條文思考不是這麼周延，調查不是這麼深入，既然政策上路已經幾個月了，反應上來了，如果有問題，中央就應該調整。

賴清德認為，「應該要改就改，可以解釋就解釋，若有必要要動到修法，要保留彈性」。

另外，年金改革委員會的年改方案，預計要在6年之後讓18趴歸零。今天也有民眾提及相關問題，賴清德說，年改會主張6年，但他認為「也許可以再更快一點也不一定」，這是立法院要去討論的。

反南鐵東移全線自救會會長陳致曉也出席座談會，並批評賴清德，口口聲聲談尊重人權，但南鐵案卻不聽居民的意見。這段小插曲讓現場氣氛有些緊張。

賴清德回應，案子處理過程，不是在這裡三言兩語可以講清楚的，「如果你認為，我給你面對面講話的機會不夠，可以再來安排、再來談，這都沒問題，怕的是你不願意跟我談，我是市長當然有責任與你們好好再溝通」。1060402

(中央社)