清明掃墓火警頻傳 澎警消疲於奔命
清明掃墓，澎湖本島和離島各墓區今天火警頻傳20餘起，消防局從早到晚，疲於奔命救火，消防人員連飯都沒得吃。
除了消防局和所屬消防分隊的消防車外，包括空軍、海軍、中油、港警、望安航空等單位配置的消防車等都出勤，總共近29車次近100人次投入支援救火。
澎湖消防局表示，今天出勤和協助救火的消防車，共計有29車次，以每車次3至12噸的水，1天之中使用救火的消防水，初估超過200噸，這還不包括多車次的來回載水，但實際累積超過40車次。
清明假期，天氣晴朗炎熱，各納骨堂塔和各公墓區，都可見掃墓祭祖的人潮，卻也因焚燒銀紙不慎，引發火燒山、雜草和廢棄物等，其中以馬公西文里一處資源回收引發的大火，消防局更是全員出動灌救2個多小時才獲得控制。
澎湖縣消防局長葉天恭表示，消防局暨所屬分隊今天從早到晚，除了一般的緊急救護外，共接獲近20起的火燒意外，消防局和各消防分隊的消防車幾乎全天出勤救火，疲於奔命，消防人員打火連午飯都沒得吃。
澎湖消防局籲請民眾在清明掃墓時，要確記「不」任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意丟菸蒂、「不」燃放爆竹和「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾四不二記得，一旦因焚燒雜草而引起的火警，警消調查還要負擔公共危險等罪嫌，並在各墓區入口處設置防火給水站，供掃墓民眾攜帶容器裝水，以便澆熄餘燼，請民眾多加利用。1060402
(中央社)
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