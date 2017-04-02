第26屆企業環保獎 選拔活動開跑

我要評比

環保署表示，第26屆企業環保獎選拔活動，接受報名至5月15日截止，有興趣參選企業請備妥相關資料，於期限內寄至行政院環境保護署。

行政院環境保護署表示，為了表揚推動環保工作績優企業，因此特別設立企環獎選拔活動，企業除了可以展現推動成效外，更可利用參選機會，由不同專業領域的專家學者協同檢視企業體，並提供創新環保建議事項，增加企業的國際競爭力。

環保署指出，活動採公開自行報名，獎項區分為金、銀、銅三級，並依據行業特性分組依評選指標項目選拔，只要在推廣環保產品及綠色消費、申請環保標章及碳足跡標籤產品驗證、帶領員工透過搭乘大眾運輸工具參與環保集點活動及環境教育宣導等面向有環保具體作為者，就有機會遴選晉級，經評選獲獎者，將舉行頒獎典禮表揚。

環保署表示，相關報名表、評選要點及評選項目等資料，可至環保署企環獎專屬網站參閱，歡迎國內推動環保具有實績企業踴躍報名參選，爭取榮譽。1060402

(中央社)