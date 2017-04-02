蔡總統：堅定反毒決心 不容挑戰

總統蔡英文今天說，要建立完整的社會安全網，反毒是政府的第一要務；前幾天，檢警在台灣南北同步查獲大規模毒品，「更證明我們堅定反毒的決心，絕不容挑戰。」

蔡總統今天透過臉書貼文指出，「我說過，我們要建立完整的社會安全網，反毒更是政府的第一要務。」

她說，在新政府上任後致力整合政府與社會各部門，全力推動各項反毒工作。前幾天，檢警在台灣南北同步查獲大規模毒品，「更證明我們堅定反毒的決心，絕不容挑戰。」

蔡總統說，毒品防制，不僅在治安端的思考，更在於系統性的預防、教育、以及戒斷治療等處遇層面的通盤性政策架構與跨部門協力，這些都是政府持續努力推動中的工作。

她說，反毒是一件需要社會總動員的重大工程，政府與民間的合作，更可以支持曾經染毒的人重拾社會連結，社會的連結跟支持足夠，毒品使用的誘因就會減少，他們才能「離毒重生」。

蔡總統指出，有媒體的持續關注與協助宣導教育，也是反毒工作重要的一環，更是傳播者公共責任的展現。期待媒體持續關注各項公共政策議題，一起讓國家的發展更進一步。從政府到民間，從教育到媒體，一起努力建立一個更完整的社會安全網，讓每一個可能掉出網外的邊緣人，都可以被這張網接住，「這是我們正在努力的方向，這樣的努力，永遠不嫌遲、永遠不嫌多。」1060402

(中央社)