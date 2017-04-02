兒童節吃甜甜做公益 姐妹花研發限定版「蕉朋友」

Rainie和Lilian姐妹開設的甜點店響應「甜點手作童話節」，特別研發百元公益甜點焦糖香蕉蛋糕「蕉朋友」，希望幫助弱勢兒童也能歡度兒童佳節。（蔡依珍攝）

Rainie和Lilian姐妹開設的甜點店響應「甜點手作童話節」，特別研發百元公益甜點焦糖香蕉蛋糕「蕉朋友」，希望幫助弱勢兒童也能歡度兒童佳節。（蔡依珍攝）

Rainie和Lilian姐妹獨特美感，讓每個甜點都如藝術品般賞心悅目，客人在蛋糕櫃前都患上「選擇障礙」。（蔡依珍攝）

Rainie和Lilian姐妹獨特美感，讓每個甜點都如藝術品般賞心悅目，客人在蛋糕櫃前都忍不住拿起手機、相機猛拍。（蔡依珍攝）

Rainie和Lilian姐妹開設的甜點店響應「甜點手作童話節」，特別研發百元公益甜點焦糖香蕉蛋糕「蕉朋友」，希望幫助弱勢兒童也能歡度兒童佳節。（店家提供）

客人購買百元公益甜點，將不經由店家，親手將金額投入捐款箱內，直接捐給兒福公益團體。（蔡依珍攝）

兒童節吃甜甜、做公益！全台32家甜點店，特別在兒童節連假串聯舉辦「甜點手作童話節」，Rainie和Lilian姐妹開設的甜點店「嚐夢甜點」是桃園唯一，特別研發焦糖香蕉蛋糕「蕉朋友」，希望幫助弱勢兒童也能歡度兒童佳節，收益將全數捐給兒童社福團體做公益。

由「法日美食翻譯家」發起的「甜點手作童話節」，有感於世界上很多角落的孩子，從小就沒了父母，或是在孩童時期因故無法享受童年的單純與快樂，邀請全台32家甜點店，在4月1日至4月4日的兒童節連假，推出物超所值的限定版「一百元甜點」，邀請社會大眾一起做公益，收益將全數捐給勵馨基金會與社團法人中華育幼機構兒童關懷協會。

由Rainie和Lilian一對姐妹花創立的甜點工作室「嚐夢甜點」，是桃園唯一響應的甜點店，學美容美髮的Rainie，18歲畢業後投入甜點的世界即無法自拔，在台北各大飯店和餐廳當學徒，10年後學成歸鄉，和小她1歲的妹妹Lilian回桃園家鄉實現創業的夢想。

Lilian說，前年母親節開張，正好碰上甜點店的淡季「夏天」，為了把最好的留給客人，開在桃園區靠近力行市場的巷弄內、裝潢也力求簡單，加上2人不懂行銷，渡過「慘淡」、吃老本的8個月，「真的每天都做白工！」所幸姐妹倆對食材的用心讓客人感受到，獨特美感更讓每個甜點都如藝術品般賞心悅目，靠著顧客口耳相傳才漸漸打開知名度。

Lilian說，開業近2年漸上軌道，2周前接獲邀請就立刻響應，也是工作室首度做公益，為了開發老少咸宜的好滋味，選用接受度高的香蕉、巧克力和焦糖，費時2周研發出蛋糕「蕉朋友」，取諧音希望所有的孩子都能開心交到好朋友，也希望藉此活動和更多客人結緣。

連假首日開賣獲得熱烈好評，15個瞬間銷售一空，不少向隅者頻頻追問，昨再加碼到20個，Lilian說「蕉朋友」公益價只要100元，若依成本計算可能要賣到150元，現在只要2/3價就能買到，絕對物超所值，邀請大家一起在歡樂的兒童節大啖甜點、做公益造福弱勢兒童。

(中時)