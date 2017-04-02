大甲媽回鑾 百獅陣頭熱鬧迎接
大甲媽祖今天（2日）回鑾，台中市體育處與大甲區體育會共同舉辦的「百獅迎媽祖─文化陣頭踩街活動」也熱鬧登場，由大甲五十三庄派出100隻台灣獅組成獅陣，在台中市體育處長郭明洲、大甲區體育會理事長兼市議員李榮鴻等人領軍下，與全台信眾及遊客共同迎接大甲媽。
體育處表示，大甲媽祖文化季是年度盛大特色活動，體育處與大甲區體育會共同推動傳統武術傳承，邀請武館師傅認養在地學校，推廣在地文化；各級學生經過社團研習後，在大甲市區以百獅齊放的形式展演，也展現出基層扎根、適性揚才的學習願景，使傳統文化薪火相傳。
此外，大甲媽祖遶境進香的遊行中，也有國小太鼓大鼓團、長短兵器、奇兵器等沿街表演，發揚大甲五十三庄傳統武術文化，展現學生學習成果。
(中時)
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