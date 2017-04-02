缺車手用騙的 無辜男研究生成詐欺共犯
人力也是騙來的！詐騙集團越來越高竿因缺車手誘騙台中市一名就讀國立大學研究所胡姓學生先謊稱「醫院人員」並確認銀行帳號，隔天卻多出一筆40萬元款項，再佯稱「檢察官」直指胡就是提供人頭帳戶的詐欺共犯，利用胡生以戶頭內有存款用轉帳方式將贓款轉匯到指定帳戶，胡生卻成共犯被依詐欺罪嫌函送。
警方表示，尚在就讀研究所一年級24歲胡姓學生，人非常古意，日前接獲自稱苗栗縣頭份鎮某醫院人員來電，謊稱其證件疑遭冒用，核對胡生身分取得銀行帳號，隔天莫名其妙胡銀行帳戶多出「存款」，接著接到自稱地檢署檢察官電話，要求把一筆40萬元款項交付出來，否則將依詐欺罪究辦。
胡生發現帳戶果真多出40萬元贓款，嚇得遵照「檢察官」指示，，隔天該名「檢察官」食髓知味再來電指稱其帳戶內又被詐騙集團匯入一筆43萬元贓款，要求提領交付給出面取款的「監管人員」，胡生覺有詐通知警員暗中埋伏，將出面取款的葉姓未成年車手逮捕，胡生訊後連同落網的葉姓車手都被依詐欺罪送辦。
(中時)
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