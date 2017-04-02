被滯留旅澳學者沒在怕 誓言返陸研究

我要評比

遭中國大陸當局禁止離境超過一週、每天接受訊問的學者馮崇義今天回到旅居地雪梨。持有中國護照的馮崇義擁有澳洲永久居留權，他誓言今年要再回去中國大陸完成他的研究。

雪梨科技大學知名的中國專家馮崇義研究中國人權律師和他們的政治抱負，到大陸進行田野研究訪談。他接受路透社電話採訪說：「如果他們要我害怕，那麼他們徹底失敗。」

馮崇義說：「我不怕他們，我沒做任何不法的事。」

馮崇義的研究計畫部分經費由澳洲政府透過澳洲研究會資助，計畫觸及北京政府敏感的議題。

馮崇義說，他的個案及被打斷前得以執行的訪談，顯示批評政府或表達異議的空間已進一步緊縮。

他說，1年前去大陸與他所謂的「敏感」聯絡對象會面時，並未受騷擾。

馮崇義說：「在法治和人權方面，已變得越來越糟。他們對中國公民的控制很明顯地越來越嚴格。」

「這反映他們（中國政府）沒有安全感，他們可叫你停手。」（譯者：中央社羅苑韶）1060402

(中央社)