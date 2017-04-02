台中市殯儀館電梯故障 棺木抬上樓
台中市崇德殯儀館懷仁廳及懷賢廳棺木運送電梯，一個月前貼出「電梯故障、暫停使用」啟示，很多大型設備、甚至有大體的棺木得從樓梯扛上扛下，造成民眾諸多不便。崇德館表示，該電梯使用逾20年，零組件不敷使用需全面更新，目前已公告不得將棺木搬移至2廳，避免意外發生。
民政局長蔡世寅指出，該電梯老舊於一周前已更換部分零組件，但其效果不佳，即指示全面修復，但經過技師評估，發現電梯使用年限久遠如採維修方式則費用過高，亦無實際效益。研議後考慮載貨電梯使用率頻繁，已請市長動用第二預備金採購，近期內完成更新，提供民眾安全搭乘。
崇德館長張耀文表示，載貨電梯，每天都有很大的載貨量，最近壞掉，常常「秀逗」，避免對喪家及搬運人員造成不便及危險，在電梯尚未更新之前，懷仁廳及懷賢廳儘量不提供出殯使用，轉為做功德、誦經等；因應禮廳不足辦理告別式之需求者，也將提供停棺室免費停放棺木，希望家屬多加配合。
(中時)
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