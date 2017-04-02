「我是個左撇子」 張志軍為兩岸棒球賽開球

國台辦主任張志軍2日在北京舉辦的第一屆兩岸學生棒球聯賽開球，他在投球後證實自己是個左撇子。(陳君碩攝)

國台辦主任張志軍2日為兩岸學生棒球賽開球並在球上簽名。(陳君碩攝)

國台辦主任張志軍2日在兩岸學生棒球聯賽上，與來自台灣的啦啦隊員合照。(陳君碩攝)

為展現對推動兩岸青年交流的重視，大陸國台辦主辦的「第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽」2日在北京開幕，國台辦主任張志軍到場開球，並留下觀看球賽許久。他在受訪時強調，兩岸關係的未來在青年，想要搞好兩岸關係，青年之間缺乏了解肯定是不利的，他強調這類活動規模會越來越大，兩岸青年的交往會越來越深。

「第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽」2日在北京清華大學開幕，共有兩岸17支高校球隊、近500人參賽，並由國台辦主任張志軍擔任開球嘉賓。他在投球後受訪指出，兩岸關係現在有些問題，但不管怎樣，民間尤其是兩岸年輕人的交流非常重要，他認為只有通過交流才能增進了解，增進友誼，才能感受兩岸一家人的親情。

張志軍表示，兩岸關係的未來在青年，青年象徵著未來。兩岸關係要搞好，青年之間若缺乏了解是不利的；不論政治層面出現什麼問題，青年交流仍會大力推動；他強調這次聯賽是非常好的形式，未來這類青年交流只會規模越來越大、交往越來越深，他也希望今年底有機會去深圳觀看該賽事的決賽。

據了解，此次活動是國台辦今年度的重點項目，也是今年以來規模最大的兩岸青年學生比賽交流活動，將於8月在台灣複賽，12月在深圳決賽。除了舉行棒球比賽，還帶赴北京參與球賽的台灣大學生，參訪盧溝橋紀念館、圓明園、長城、頤和園等。

在2日的棒球比賽開幕儀式中，國台辦雖是主辦單位，但張志軍罕見並未發表致詞，僅在所有嘉賓致詞完後，宣布球賽開幕，並擔任開球嘉賓，似乎有意降低政治色彩；他在投球時不諳棒球手套如何使用，並使用左手開球，事後他受訪表示，這是他第一次為棒球比賽開球，用左手投球是因為「我是個左撇子」。

張志軍在開球完後並未馬上離開，又留在現場近1個小時觀看比賽，比原定離場時間還延遲十多分鐘。在2日的賽程中，廈門大學7:5中原大學、世新大學16:2大連大學、文化大學14:11北京清華大學、北方工業大學9:0成功大學，兩岸高校各有勝場。

此次比賽，還特別從台灣職棒中華隊的啦啦隊中，選出7位台灣女孩擔任啦啦隊員，並安排啦啦隊熱舞表演，吸引全場目光；張志軍在後台與她們合照，國台辦交流局長黃文濤也一一關心她們來自台灣哪些學校，及到北京的感受。

(旺報)