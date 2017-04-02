郝龍斌訪台東 要找回國民黨員光榮感

郝龍斌今天下午訪台東，與台東各界座談。（莊哲權攝）

國民黨主席參選人郝龍斌，今天到台東拜票，獲得前縣長吳俊立、議員吳秀華兄妹力挺，郝龍斌多次提到，要「窮盡洪荒之力」改革國民黨，找回國民黨員的光榮感，郝說，黨主席腦袋裡只有1個字，就是「贏」，但要先贏2018，否則2020根本是天方夜譚。

郝龍斌今天下午到台東與各界座談，包括台東縣議長饒慶鈴、台東市長張國洲、台東縣農會總幹事戴振東，以及多位縣議員到場，最受矚目的是前台東縣長吳俊立，和他的多名樁腳到場力挺，並由吳的胞妹，縣議員吳秀華親自主持。

郝龍斌說，民進黨執政10個多月，民眾徹底失望，但也沒有因此增加對國民黨的期待，國民黨必須深切反省，他說，10個國民黨的學生裡面，會承認自己是國民黨的不到3個，國民黨必須改革，才能找回黨員的光榮感。

郝龍斌多次提到，如果當選黨主席，要「窮盡洪荒之力」改革國民黨，包括過去「關起門來喬事」及「威權統治」等，他當選黨主席後，會採多元、包容、集體領導，黨部主委要直選，而且要增加地方黨工，更扶植年輕人，盡早讓年輕人接班，國民黨還要傾聽民意，走入基層，才有機會重新執政。

郝龍斌表示，如果2018打不贏，2020誰選總統都不會贏，對選舉來講，黨主席腦袋只有1個字叫「贏」，他說，2020最有可能代表國民黨出來選總統的就是郭台銘，如果郭台銘能贏，我們當然支持他選總統，但是必須在2018勝選後，再來評估誰是總統候選人。

(中時)