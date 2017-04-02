推動部落深度旅遊 鼓勵年輕人返鄉
台東海岸線近幾年觀光旅遊盛行，在地的阿美族人推出生態旅遊、工作假期等小眾旅遊時，卻發現人力嚴重不足，原住民旮部融岸文化教育促進會向勞動部申請培力就業計畫，為部落注入新活力，希望能創造年輕人回鄉的穩定就業系統。
成功鎮都歷部落原住民旭部融岸文化教育促進會總幹事吳筱帆說，近幾年推動部落風味餐、生態旅遊部落工作假期，提供民眾深度旅遊，但是部落人口老化，缺乏人力資源，亟需年輕人的注入。
她說，原本協會裡只有3個導覽解說人員，無法接待更多的遊客，因此今年申請勞動部培力就業計畫，共爭取到1個專案經理、7位解說員經費，希望能順利穩定青年回鄉的就業系統，未來可朝自行營運目標邁進。
勞動部台東就業中心主任吳玉敏表示，協助青年在地就業是勞動部很重要的工作方向，今年台東就有都歷、真柄、石山、射馬干等7處部落申請計畫，已提供65人就業。
專案經理陳婕妤說明，部落體驗遊程規畫生命之溪導覽、部落導覽，並能大啖風味餐，及各種傳統手工藝DIY ，3天2夜部落工作假期，歡迎喜歡深度旅遊的民眾到部落真實體驗。洽詢電話089-841896。
(中時)
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