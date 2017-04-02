雙胞胎積怨一次引爆 BY2上節目大吵鬧單飛
在台灣知名度相當不錯的新加坡女子團體BY2，15歲即出道的她們，過去屢因連年微妙的容貌變化而引發正反兩極評價，這次焦點難得地放在雙胞胎姊妹的感情上頭，BY2上衛視中文台《一袋女王》節目，姊妹倆竟當場吵架，曝光積怨已久的狀況。
據《自由時報》報導，BY2姊妹倆在節目上放開來吵，顛覆雙胞胎比一邊手足更和諧的印象，妹妹Yumi大爆姊姊Miko將私物上鎖，根本把做妹妹的她當賊在防，更透露長期以來一直很受不了Miko沒耐性的個性，甚至興起想單飛的念頭。
針對上鎖一事，Miko表示確實是因為妹妹會拿她的東西，舉凡帽子、手機、卸妝油等都曾擅自被拿去用，讓她不得不上鎖自保財物，此話一出，讓Yumi心灰意冷，狠批姊姊自私，竟不願跟親生妹妹分享，接著又是一陣大吵，恐傷長久以來的姊妹情誼。
(中時電子報)
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