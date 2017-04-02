連趕8場公墓火警 新北市消防隊員累翻

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新店區安一路安華公墓今天下午1時許發生火警，消防隊員趕赴現場搶救。（孟祥傑翻攝）

坪林區大舌湖安華公墓今天下午4時許發生火警，消防隊員趕赴現場搶救。（孟祥傑翻攝）

今天（2日）是清明節連假第2天，不少民眾上山掃墓卻未注意防火安全，新北市消防局第4救災救護大隊今天一天內，連趕8場公墓火警，出動大批人車前往搶救，所幸均無人傷亡，但也讓消防隊員累癱，呼籲民眾焚燒金紙、燃香時多加注意，離開前也要確定澆熄餘燼。

消防局今天上午11時18分獲報，新店區新和街活動中心後方公墓發生火警，立即調派安和分隊1車3人趕往搶救，初步研判是民眾燃燒金紙後未撲滅，餘燼引燃雜草引發火警，燃燒面積約2坪，火勢約30分鐘撲滅。

正當新和街公墓火警剛解除，相距不遠的的新店區永安街第6公墓緊接於11時58分發生火警，消防局再調派安和分隊另一組救災人員趕往搶救，發現同樣是金紙餘燼引燃約1坪大小的雜草堆，以打火把搶救後，30分鐘左右撲滅火勢。

三峽區成福路公墓中午12時41分發生火警，第4大隊獲報前往支援，但趕到前火勢已由轄區第5大隊撲滅，直接掉頭返隊待命。

第4大隊接著於下午1時16分再接獲新店區安一路安華公墓火警通報，調派2車4人前往救援，由於當時天氣炎熱，火勢迅速延燒約5坪，隊員趕緊拉水線灌救，約35分鐘撲滅，初步懷疑除民眾未完全熄滅的金紙餘燼外，還有人丟棄未熄菸蒂引發火警。

平溪區石筍尖公墓下午1時57分也傳出火警，第4大隊派員趕往支援第6大隊，約3坪大小雜草遭引燃，火勢在20分鐘內控制及撲滅。

坪林區漁光公墓下午2時16分發生火警，消防局調派2車5人趕往搶救，5坪燃燒的雜草約25分鐘撲滅。

三峽區第三公墓下午2時51分再傳火警，由於起火雜草面積達30坪，第4大隊再次趕往三峽支援，火勢約40分鐘獲得控制後。

消防局下午4時23分又獲報，坪林區大舌湖公墓也發生火警，燃燒面積約30坪，隊員趕往分以打火把、布置水線搶救，火勢約半個多小時撲滅。

第4救災救護大隊長蕭力愷呼籲民眾，由於不少公墓位處偏僻山區，附近水源不足，最好自備1、2罐水，或向公墓服務臺免費索取消防水袋，將餘燼完全澆熄後再離去，避免引發火警，不但打擾先人安眠，也將造成消防隊員疲於奔命，甚至影響其他更需要幫助的傷病患。

(中時)