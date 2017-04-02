「費納對決」的起點 13年前就在邁阿密網賽

費德勒邁阿密網賽男單決賽與納達爾碰頭。(美聯社資料照)

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)與西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，3日邁阿密網賽男單決賽兩人生涯第37度交手，13年前「費納對決」史上頭一遭就是在這，費德勒說，「對決彼此，我們永不嫌多。」

2004年邁阿密網賽還是ATP大師賽(Masters Series)，納達爾以年僅17歲之姿，直落二擊敗當時22歲、如日中天的世界球王費德勒，儘管在第4輪止步，仍因此聲名大噪，成為該年6名曾擊敗費德勒的球員之一，成就「費納對決」的開端。

邁阿密網賽男單決賽與納達爾與費德勒碰頭。(美聯社資料照)

即便將與納達爾進行生涯第37次對決，但兩人每次交手都是網球迷心中的經典，這也是兩人今年第3度交手，自年初澳網的5盤大戰，上個月的印地安泉賽16強直落三，兩場都由35歲的「費爸」勝出。

「能再度與納達爾交手，絕對是非常特別的經驗。」費德勒表示，納達爾自去年傷勢中復出的好表現令他深受感動，「好像過去舊時光又回來了，我們幾乎每周都碰頭對決，好似永遠不滿足，希望這不會是我們最後一次交手。」

不僅對費德勒，對球迷而言，「費納對決」永遠都不夠。去年兩人都歷經一番艱辛，費德勒養傷提前結束賽季，外界甚至臆測退休封拍之際不遠，「蠻牛」同樣因傷所困，但今年兩人都東山再起，費德勒更是猶如重返巔峰。

這回費德勒要追求睽違11年，重返邁阿密網賽王座，距離冠軍僅差最後一步，但也是最大挑戰，要碰上生涯4度站上邁阿密決賽戰場都鎩羽而歸的納達爾，費德勒說，「我想對他而言，這猶如攀登高峰，他從未在此捧冠，感受肯定會比我更強烈。但這不是問題，我會準備好迎接挑戰。」

(中時電子報)