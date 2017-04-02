大阪羽球挑戰賽 薛軒億獲男單亞軍

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台灣羽球選手薛軒億今天在大阪挑戰賽遭地主選手以直落二擊敗，但仍拿下本次賽事男單亞軍。

世羽聯（BWF）國際挑戰賽等級（International Challenge）總獎金2萬美元（約新台幣60萬元）的大阪國際挑戰賽（Osaka International Challenge 2017）3月29日起在日本大阪進行。

名列大會男單第6種子的老將薛軒億，今天在男子單打決賽，以23比25、14比21不敵地主選手五十嵐優（Yu Igarashi），在本次賽事拿下亞軍。

稍晚，周天成將在世羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）等級，總獎金32萬5000美元（約新台幣982萬元）的印度公開賽（YONEX SUNRISE IndiaOpen），與丹麥名將安塞龍（Viktor Axelsen）爭冠。1060402

(中央社)