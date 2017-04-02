林哲「瑄言」風波 高國輝成箭靶

高國輝無心捲入林哲瑄的批評隊友風波中。(資料照 謝明祚攝)

富邦悍將林哲瑄日前在臉書粉絲專頁寫道：「原來在台灣贏得金手套是不需撲球的。」，至今餘波盪漾，當時對此文留言的隊友高國輝，成了眾矢之的箭靶。

針對這起富邦內哄事件，PTT富邦版三天來除了討論林益全的守備是否不積極，以及林哲瑄此舉是否不合理，大都認為林哲瑄不應在公開版面批評隊友，所以已有球迷決定對當時讚聲的隊友高國輝，出清他的商品。

不止如此，「四百英尺外的王者：高國輝」一書作者卓子傑 ，也對高國輝的留言指責：「誰都能留言，就是你不行。」還說：「不管是以球隊臉面、聯盟全壘打王或隊長，都不知應該響應這件事。」

(中時電子報)