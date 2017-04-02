賴神：年金改革不做不行 18％歸零可以更快

台南市長賴清德今出席《新新聞》30周年專題講座，談到年金改革爭議，他強調，年金改革不做不行，目前所得替代率過高，對現職人員不好，社會也有8成民意都支持改革。至於年改方案預計6年後將18％歸零，他則認為可以更快，立法院可以對此討論。

另外，一例一休也引發不少爭議，賴清德說，台南市的勞資也有意見，他認為一例一休當初是在政黨角力下立法，條文沒那麼周延，調查也不是很深入，既然立法上路後產生問題，能改的就要改，能解釋的就解釋，也要保留修法的彈性。

(中時)