越南女瞞老公從事色情按摩 男客見警當場嚇傻

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高雄市警方在九如二路1家養生館查獲色情交易。（呂素麗翻攝）

男客穿的黑色紙內褲。（呂素麗翻攝）

越籍女子（背影者）涉嫌幫男客打手槍。（呂素麗翻攝）

高雄警方在三民區九如二路1家SPA養生館查獲越南籍女子幫男客從事半套性交易，22歲男客丁姓男子見到警方當場嚇傻，低頭坦承買春；41歲阮姓越女則神色鎮靜否認性交易，只承認幫男客按摩，但她不想讓台灣籍老公知道，要求警方不要通知老公；她說，家裡經濟不好，她跟老公說，出來打工純按摩賺錢。

三民一分局十全派出所所長潘名諧、巡佐黃弘昇、警員曾克弘、徐永龍、尤健晃、顏瑋孜於上周4晚間8點持搜索票臨檢轄區內九如二路某SPA養生館。

警方持搜索票進入2樓包廂時，查獲男客丁男裸露上半身僅穿黑色紙內褲與該店服務小姐越南籍阮女，剛以2000元代價從事按摩和半套（俗稱打手槍）性交易行為結束，黑色紙內褲還留有精液，丁男遇警臨檢低頭懊悔不已，對性交易內容坦承不諱。

平常打零工的丁男說，他逛街經過這家養生館，一時好奇進去消費。

警方於現場查扣班表1張，並在收銀台欲扣押當天收入8500元，女店員發現警方欲將店內營業金額依法扣押時，竟緊張的趕緊用越南話告知店內另一名越南籍小姐，越南籍小姐趕緊向警方表示那是她朋友的會錢，但卻對朋友身分及為何放在收銀台內無法交代，遭警識破說謊。

阮女否認從事性交易，只說是純按摩，她表示，她嫁到台灣多年，夫家經濟狀況不好，她跟老公說，出來打工按摩賺錢，希望警方不要通知老公。

不過，丁男坦承阮女幫他打手槍，警方訊後，將負責人林姓男子（40歲）依妨害風化罪嫌函送法辦，另丁男及服務小姐阮女依社維法移送裁處。

(中時)