唐肇廷代打敲安 黃甘霖點名贏球關鍵

唐肇廷。（資料照，范揚光攝）

統一獅外野手唐肇廷本季前4場比賽僅先發1場，今天（2日）對上中信兄弟雙重賽首戰也未先發，8局上滿壘的打擊機會代打敲安，幫球隊將比數追到1分差，下一棒羅國龍接著掃出左外野逆轉三壘安打，獅隊終場以7比4勝出，代總教練黃甘霖也點名唐肇廷的代打很關鍵。

獅隊在本季首戰（26日）面對中信兄弟，唐肇廷在7局上滿壘時代打掃出清壘二壘安打，下一戰先發上陣但2打數沒安打，之後兩場比賽獅隊改由朱元勤先發。

此戰獅隊在8局上展開反撲，2分落後的情況下，滿壘的機會，獅隊決定換上唐肇廷代打，黃甘霖說：「原本在想要換他還是（鄧）志偉，我印象中他第1場就是對兄弟代打建功，這時候換他上去可能會比較有信心。」而唐肇廷也沒辜負教練期待敲出安打，製造羅國龍當英雄的機會。

當時面對兄弟第3任投手周磊，唐肇廷說：「自己在下面就有先準備好，當時是2壞球，所以試著拉一顆，剛好也看到二壘那邊的洞很大。」過去都是先發上陣，唐肇廷坦言對於代打角色不是那麼熟悉，但兩次代打有好表現，他笑說：「自己沒想太多。」

唐肇廷提到：「今年教練團有些改變，球隊的運作方式有點不一樣，但不管是先發還是替補，就是把自己準備好，現在我們團隊的向心力很好，先發如果沒有打好，後面的也會補上來。」

(中時電子報)