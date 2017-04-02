賴清德:中國要有自信與民進黨交流

台南市長賴清德今天說，透過國民黨來了解民進黨，那絕對不是真正的民進黨，現在問題是出在這裡，「它（中國）應該要有自信與民進黨交流」，不必立一個前提。

賴清德今天受邀出席「新新聞」創辦30週年專題講座。

賴清德認為，民進黨的台灣前途決議文是目前處理兩岸最務實的方案；台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，也就是對台灣現狀的認同；決議文保留了未來統獨的機會；未來要由2300萬人民決定。

賴清德認為，總統蔡英文的維持現狀，是講出決議文的第一項內容。

他說，之前赴上海交流時，他也講很清楚，兩岸應展開自信的交流，透過交流，彼此了解、理解、諒解、和解，才有辦法讓兩邊取得和平；絕大多數台灣民眾都希望兩岸和平，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九，乃至於現在的蔡總統，在兩岸都力求和平穩定。

賴清德指出，中國希望民進黨能夠接受九二共識，才願意交流，「我覺得這大可不必」，因為這對台灣來講也不公平，「今天想要統一的不是我們，想要改變現狀的不是我們，反攻大陸的時代已經過去，要改變台灣現狀的是中國，因為它想統一台灣」。

他認為，這就像一般企業併購，通常是大公司開出條件看小公司是否接受，現在對岸是要台灣開條件，開不出中國滿意的條件就不交流，甚至不排除武力統一，這不對，也對台灣不公平。

賴清德並認為，中國態度為何，是一回事，更重要的是台灣內部能否有共識，如果意見分歧，兩岸無法達到和平。

賴清德並提到，民進黨對於過去發生的不幸，只要求真相、承認錯誤、道歉及轉型正義，從來沒有要清算鬥爭、血債血還，因為大家都了解台灣是自己安身立命的地方。

他說，中國應該了解民進黨的文化、民進黨的思維，對兩岸也是主張和平，中國必須要去了解，「而不是透過國民黨來了解民進黨，那就毀了，透過國民黨來了解民進黨，那絕對不是真正的民進黨，現在問題是出在這裡啊」。

賴清德認為，「它（中國）應該要有自信與民進黨交流，與不分藍綠的城市交流，它應該要有這樣的自信，不必立一個前提」。

另外，台北市長柯文哲日前提到，現在台灣的最大問題就是「我看你不順眼就把你幹掉」，這樣的作法如同去蔣化，並沒有辦法解決台灣真正的問題。

賴清德今天被問到此議題，他認為柯文哲應該主動講清楚一點來龍去脈；賴清德說，他個人認為，每個人都有功過，但功過不是相抵，要把所謂「民族救星」的戒嚴年代圖騰走入歷史。1060402

(中央社)