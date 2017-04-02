把握連假 桃園巴陵千島櫻綻放美呆！

清明連假吸引大批遊客到復興區巴陵賞花，恩愛農場就湧入大批遊客觀賞盛開的櫻花。(賴佑維攝)

台灣各地櫻花美景在3月下旬陸續進入尾聲，但桃園市復興區千島櫻沿著上巴陵至下巴陵仍在綻放，一路美不勝收，桃園市風景區管理處表示，桃116線道及拉拉山遊客中心周遭植有數百棵千島櫻，近日盛開，歡迎遊客把握連假到復興區賞花。

風管處表示，預估千島櫻花季到10日，若遊客來不及在連假上山，也可以利用其他時間上山。風管處補充，千島櫻呈現淡粉紅色，外觀與吉野櫻類似，但花形比吉野櫻大。

(中時)