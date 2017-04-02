機場捷運滿月 恢復正常票價

桃園機場捷運營運滿1個月，桃捷公司統計，第1個月的運量約為208萬人次，平均每天約為6萬7千人次。(賴佑維攝)

桃園機場捷運2日正式營運滿1個月，首月票價打5折優惠，2日起恢復正常票價。桃捷公司表示，第1個月的運量約為208萬人次，平均每天約為6萬7千人次，此外雖然捷運恢復正常票價，但仍有其他定期票優惠，歡迎民眾利用。

機場捷運2日順利營運滿月，2日10時起也在全線21車站出閘票口免費發送習俗嬰兒彌月誌喜的桂圓風味小蛋糕，許多旅客見到驚喜的小禮物，也都相當開心，更讓外國旅客嘖嘖稱奇，好奇詢問台灣的傳統習俗，小蛋糕也在中午就全數送完。

(中時)