造型師李明川骨折1個月後…雙喜臨門！
造型師李明川前陣子在紐約時裝週摔傷骨折，在這1個多月的單手生活中，李明川除了基本復健外，還搭配氣功紓通，彷彿武俠小說那樣打通全身任督二脈，現在已經慢慢回到正常的生活軌道，更傳出雙喜臨門的好消息。
生肖屬兔的李明川被說因為是犯太歲才難逃此劫，對此他倒是一派輕鬆笑說：「管他犯不犯太歲，反正我是牧羊座，星座專家都說牧羊最近運勢大好，我是專聽好話的人，因為這樣生活比較沒有煩惱。」看來現在確實是雙喜臨門，因為他即將要推出新書，同時也成為知名保養品牌「秘之湧水美媒」的年度代言人。
李明川成為代言人過程很有趣，因為品牌是從會員檔案資料當中發現「李明川」這個名字，而且還是已經長達10幾年的超級會員，不過一開始怕只是剛好同名同姓，所以品牌透過不同管道求證，最後證實這個愛用者就是鼎鼎有名的明川老師，於是愛用者從此就正式變成了代言人。
而這次新書是相隔多年才又出的美妝保養書，李明川將公開他20幾年來使用超過數千種產品的心得報告以及平常幫藝人化妝用的好物推薦，同個經紀公司的伊林藝人們都已經搶先預購了上百本。但也因為李明川先前手傷不方便打字，所以進度整個都延後，目前預計四月底發行。
(中時電子報)
關鍵字：李明川、
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