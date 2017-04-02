關刀山男屍疑失蹤嫌 直升機運下山待驗

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刑事局2月借提黃姓犯嫌到南投縣關刀山取槍，黃嫌墜谷，日前發現疑似屍體，警方今天請直升機運下山，待檢方會同法醫相驗。

刑事警察局中部打擊犯罪中心幹員2月23日借提48歲黃姓犯嫌到南投縣埔里鎮與仁愛鄉交界的關刀山取槍，黃嫌滑落山谷消失無蹤，警方經4次搜尋，3月30日在距離滑落處1公里外的溪谷，發現疑似黃嫌屍體，原定隔天請山青運送下山，但因天氣不佳取消行動。

刑事局中打中心偵一隊長廖劭晃今天表示，警方會同消防、山青、林務局巡山員共約20人，今天清晨從埔里鎮凌霄殿附近登山口前往關刀山，採證並運出屍體。

警方下午抵達陳屍溪谷，經現場拍照、採證完畢，聯繫內政部空中勤務總隊派遣直升機運送屍體，下午降落位於南投縣竹山鎮的消防署訓練中心，再由禮儀業者車輛載往南投殯儀館，後續由檢方會同法醫擇期相驗。

由於屍體面目腐爛，黃嫌的父親、兒子今天下午到殯儀館指認時，向警方表示「認不出來」。不過死者穿著灰色褲子、左手上銬、雙腳戴著腳鐐，符合黃嫌當天押解情形，幾乎可確定就是黃嫌遺體，但仍待檢驗DNA才能確定屍體身分。1060402

(中央社)