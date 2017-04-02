關刀山男屍疑失蹤嫌 直升機運下山待驗
刑事局2月借提黃姓犯嫌到南投縣關刀山取槍，黃嫌墜谷，日前發現疑似屍體，警方今天請直升機運下山，待檢方會同法醫相驗。
刑事警察局中部打擊犯罪中心幹員2月23日借提48歲黃姓犯嫌到南投縣埔里鎮與仁愛鄉交界的關刀山取槍，黃嫌滑落山谷消失無蹤，警方經4次搜尋，3月30日在距離滑落處1公里外的溪谷，發現疑似黃嫌屍體，原定隔天請山青運送下山，但因天氣不佳取消行動。
刑事局中打中心偵一隊長廖劭晃今天表示，警方會同消防、山青、林務局巡山員共約20人，今天清晨從埔里鎮凌霄殿附近登山口前往關刀山，採證並運出屍體。
警方下午抵達陳屍溪谷，經現場拍照、採證完畢，聯繫內政部空中勤務總隊派遣直升機運送屍體，下午降落位於南投縣竹山鎮的消防署訓練中心，再由禮儀業者車輛載往南投殯儀館，後續由檢方會同法醫擇期相驗。
由於屍體面目腐爛，黃嫌的父親、兒子今天下午到殯儀館指認時，向警方表示「認不出來」。不過死者穿著灰色褲子、左手上銬、雙腳戴著腳鐐，符合黃嫌當天押解情形，幾乎可確定就是黃嫌遺體，但仍待檢驗DNA才能確定屍體身分。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。