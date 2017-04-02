清明連假剩一半 好天氣延續到周末

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清明連假過了一半，快把握剩餘的假日出遊，氣象局今天表示，一直到8日都是穩定好天氣，適合出遊，但9日鋒面接近，中部以北都可能下雨。

把握清明連假，中央氣象局今天表示，冷氣團今天白天起減弱，全台氣溫回升，未來一週溫度會越來越高，北部高溫上看28度，中南部更有機會飆升超過30度，全台天氣一路穩定到週六，但受輻射冷卻效應影響，清晨夜晚沿海低溫只有15、16度，日夜溫差超過10度。

氣象局表示，好天氣將持續到週六（8日）， 下週日（9日）有鋒面接近，中部以北水氣多，山區平地都可能下雨。1060402

(中央社)