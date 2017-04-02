台電高壓電塔觸電意外 勒令現場停工

高市岡山區一處高壓電塔今天上午發生一起觸電意外，戴姓台電工人在電塔上維修誤觸電線造成全身約70%灼傷，送醫仍住院中；高市勞工局勞檢處已令現場停工，將調查事發原委。

警消人員據報趕抵時，由於現場位處偏僻，車輛無法通行，需步行約200公尺才能到，救護人員趕到時，戴姓受傷工人已經自行從高塔爬下，自行走到救護車旁，上半身衣物已被燒得精光，下半身也褲子被燒破好幾個大洞，送醫時意識仍清醒。

警方及勞檢處初步調查，戴姓工人施工時因誤觸沒有斷電地方而當場觸電；警方說，如果當時觸電流通過心臟，他恐因心臟麻痺當場從20公尺高的作業點墜地，性命難保。1060402

(中央社)