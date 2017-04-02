退職政務官替代率擬砍半 連戰月退只剩18 萬元

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圖為前副總統連戰（右）與蕭萬長上月出席婦聯會慶祝國際婦女節茶會。（資料照片 陳君瑋攝）

政務人員退休金太優厚一直被外界詬病，銓敘部提出的版本終於曝光！已送報考試院的退職撫卹條例修正草案，將所得替代率最低降至50%、18%6年歸零，同時明訂卸任副總統依政務人員退職酬勞金給與條例辦退職，其月退不能超過禮遇金額。據估計，約有500人受到此草案影響。

中央社消息指出，民國92年12月31日前卸任的政務人員，因可以併計過去常任文官年資，以致退休所得偏高遭詬病。其中前副總統連戰更被視為箭靶，媒體曾估算，連的18%優惠存款加上月退，平均每月可領47萬元，居全國之冠。

銓敘部官員表示，連戰當時選擇依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職，若通過立法，新規定他的月退職金將不得超過卸任副總統禮遇金金額、新台幣18萬元。

草案規定，比照簡任級政務人員，以35年年資為例，退職所得替代率上限75%，分15年逐年調降至60%。特任級以上政務人員，年資35年，退職所得替代率從上限65%，分15年逐年調降至50%。

這次配合政府推動年金改革，銓敘部提出的政務人員退職撫卹條例修正草案，受影響人數約500人，此草案已於3月24日報考試院，將待全院審查會審完公教人員保險法後審查。

(中時電子報)