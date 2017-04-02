退職政務官替代率擬砍半 連戰月退只剩18 萬元
政務人員退休金太優厚一直被外界詬病，銓敘部提出的版本終於曝光！已送報考試院的退職撫卹條例修正草案，將所得替代率最低降至50%、18%6年歸零，同時明訂卸任副總統依政務人員退職酬勞金給與條例辦退職，其月退不能超過禮遇金額。據估計，約有500人受到此草案影響。
中央社消息指出，民國92年12月31日前卸任的政務人員，因可以併計過去常任文官年資，以致退休所得偏高遭詬病。其中前副總統連戰更被視為箭靶，媒體曾估算，連的18%優惠存款加上月退，平均每月可領47萬元，居全國之冠。
銓敘部官員表示，連戰當時選擇依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職，若通過立法，新規定他的月退職金將不得超過卸任副總統禮遇金金額、新台幣18萬元。
草案規定，比照簡任級政務人員，以35年年資為例，退職所得替代率上限75%，分15年逐年調降至60%。特任級以上政務人員，年資35年，退職所得替代率從上限65%，分15年逐年調降至50%。
這次配合政府推動年金改革，銓敘部提出的政務人員退職撫卹條例修正草案，受影響人數約500人，此草案已於3月24日報考試院，將待全院審查會審完公教人員保險法後審查。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。