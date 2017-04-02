中美貿易失衡 紐時：川普缺最終戰略
「川習會」即將登場，對於備受關注的中美貿易失衡問題，美媒指出，美國總統川普說多、做少，缺乏最根本的戰略決策。
紐約時報1日報導，川普（Donald Trump）日前在推特上發文表示，鑑於「大量的貿易赤字」和「減少的工作崗位」，與中國大陸領導人的會面「將會非常艱難」。
川普在競選期間，批評中國採取不公平貿易的做法，指責中國透過巨額貿易逆差，讓美國流失數以百萬計的工作。
川普認為，中美貿易赤字是中國大陸操縱貨幣、對出口商給予補貼，及其他為中國本土投資者謀求優勢的做法所導致。
報導指出，中國大陸每購買價值1美元的美國商品，美國就購買價值4美元的中國商品。
近來美國實施邊境調整稅的聲音甚囂塵上，可能對於緩解貿易逆差產生真正影響。這樣的舉動實際上是對其他國家的所有貨物徵稅。
川普團隊中，白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council）主席納瓦洛（Peter Navarro）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）似乎傾向於邊境稅，這種更具攻擊性的方式。
不過，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席寇恩（Gary Cohn）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等人可能傾向於更溫和的方式。
對於邊境稅的課徵，中國大陸一直高度關注。
中國大陸商務部長鍾山在3月初召開的第12屆全國人民代表大會第5次會議的記者會中指出，邊境調整稅將給中國的出口和經濟帶來沉重的財務負擔，這項稅率將造成外交摩擦。
他表示，這項稅收只需美國發布一項法令，它將平等地適用於所有其他國家，而不只是中國。
鍾山指出，「任何保護主義都是不符合中美兩國的利益。」1060402
(中央社)
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