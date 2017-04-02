空手道杜拜公開賽 文姿云獲銅牌

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台灣空手道女將文姿云今天在杜拜公開賽以3比0擊敗對手，成功拿下銅牌。

空手道杜拜公開賽（Karate1 Dubai Open）3月31日起在杜拜進行，文姿云在女子個人對打55公斤級賽事，以5比4擊敗澳門選手、2比1擊敗土耳其選手、闖過印尼選手這關後，晉級銅牌戰。

今天，文姿云以3比0擊敗伊朗女將索拉（Barzegarvaskasi Zohreh），拿下銅牌。

文姿云2014年曾在仁川亞運奪下金牌，2016年也在世錦賽獲得銅牌，接下來將放眼2020年東京奧運。1060402

(中央社)