太原書記王偉中出任深圳書記

深圳原市委書記許勤在4月1日出任河北省委委員、常委、副書記；2日被提名河北省省長人選。許勤的深圳市委書記缺，由山西省委常委、太原市委書記王偉中出任。

《深圳特區報》2日報導，1962年3月生的王偉中今年55歲，是山西朔州人。簡歷顯示，他17歲進入清華大學水利工程系學習，此後在水利電力部水利水電科學研究院攻讀碩士研究生後，正式入職水利水電部，歷任辦公室幹部、規劃處幹部、主任科員；1991年正式進入國家科委社會發展科技司。王偉中在科技系統工作了整整23年，到2014年9月離開之時，他的職務為科學技術部副部長、黨組成員。

2014年9月，王偉中出任山西省委常委、祕書長，兼任省直機關工委書記。2016年10月，他出任山西省省會太原市的市委書記。

廣東官場人士分析稱，此次王偉中前往副省級城市深圳出任一把手，與其擁有管理學博士學位、且有在科技系統長時間的工作經歷密不可分。

深圳市委歷任書記，多是未來正省部級幹部的熱門人選。深圳自建立特區以來的11名市委書記的去向，其中有5人出任其他省份的省長或書記。

(旺報)