印度羽球超級賽 周天成男單奪冠

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台灣羽球好手周天成今天在印度超級系列賽以直落二擊敗第3種子的丹麥名將安塞龍（Viktor Axelsen），拿下本次賽事男單冠軍。

世羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）等級，總獎金32萬5000美元（約新台幣982萬元）的印度公開賽（YONEX SUNRISE India Open），當地時間3月28日起在印度進行6天賽事。

男單世界排名第9的周天成今天在男子單打賽事以21比17、21比14擊敗世界排名第4的安塞龍，成功獲得冠軍。1060402

(中央社)