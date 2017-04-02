大谷翔平本季首轟出爐 連兩戰猛打賞
日職火腿隊今天（2日）在主場交手西武獅，大谷翔平擔任先發第3棒、指定打擊，4局上敲出追平陽春炮，本季首轟出爐，而且他連續2戰都是單場3安猛打賞表現，打擊率高達6成67，只是西武在5局上進帳4分大局，最終火腿以3比6落敗。
大谷翔平今年在春訓時腳踝受傷，也因此辭退經典賽，從熱身賽起都是以打者身份出賽，目前也還無法登板先發，大谷翔平開季至今3戰都是以先發指定打擊身份出賽，首戰就擊出雙安，昨日4打數猛敲3安打。
今天面對西武先發沃夫（Brian Wolfe），大谷翔平在4局上轟出陽春全壘打，6局上再掃出右外野二壘安打，第4打席則擊出投手方向的內野安打，再繳單場4支3表現，開季3戰都至少2安，合計12打數8安打，其中有1發全壘打和3支二壘安打，打擊率居全隊之冠。
(中時電子報)
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