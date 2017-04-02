吳宗峻雙響炮 富邦4比3領先桃猿富邦
Lamigo桃猿與富邦悍將2日「雙重賽」第2戰，桃猿前5局靠「大王」王柏融與詹智堯2發陽春炮，取得3比2領先，但富邦吳宗峻不甘示弱，單場敲出「雙響炮」，其中6局上2分全壘打，助富邦4比3領先桃猿。這也是吳宗峻生涯首度單場「雙響炮」。
詹智堯午場6局上擊出超前分陽春炮，最後此役勝利打點是9局下擊出「再見安打」的黃浩然。
晚場5局上被富邦追平2比2情況，詹智堯5局下擊出超前分陽春炮，再度成為此役勝利打點候選人，不料6局上吳宗峻敲出2分炮，再被轟掉此役勝利打點。
(中時電子報)
關鍵字：富邦
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