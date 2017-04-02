陸辱母殺人案 涉案警認定失職被立案審查
日前引發大陸輿論沸騰的山東辱母殺人案，當地紀委組成調查小組經過數日調查後，確認涉事警察未能及時採取有效措施保護該對母子，存在失職行為，已對兩名員警立案審查。
大陸山東聊城日前發生一對母子被討債集團追債，討債集團份子當兒子于歡的面，以生殖器羞辱于歡母親蘇銀霞，過程中有警察前來關切，並未做出有效處置就離開，致兒子極度激憤下拿水果刀反擊，最終該討債集團份子因失血過多死亡；不過在一審時，以故意傷害罪，判處兒子無期徒刑，引發大陸輿論譁然，認為在母親遭羞辱下，這應該屬於正當防衛。
聊城新聞網報導，該案一審判決經媒體報導後，事發地聊城市迅速成立了由市紀委、市委政法委牽頭的聯合工作組，就案件涉及有關問題展開調查，調取有關報警電話錄音、影片和紀錄等資料，查閱分析處警現場執法記錄儀監視影片、廠區監控影片、卷宗筆錄等資料及影片，對案件相關人員進行取證談話。
經調查， 2016年4月13日，幹警郭增金等人未能及時採取有效措施保護蘇銀霞的人身安全；2016年4月14日，幹警朱秀明等人在多名討債人員阻止於歡、蘇銀霞離開接待室的情況下，未採取有效措施。于歡案處警幹警在警情處置過程中存在處警不力、對現場處置嚴重失責等失職行為。
依據《中國共產黨紀律處分條例》、《行政機關公務員處分條例》等有關規定，聊城市紀委、市監察局責成冠縣紀委、縣監察局對郭增金、朱秀明等人立案審查。
(旺報)
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